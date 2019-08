Die 12 teuersten TV-Serien aller Zeiten

2. The Get Down ( Netflix ): 16 Mio. $ pro Episode

Für Netflix war es von Anfang an klar, dass die Produktion der Hip-Hop-Serie "The Get Down" kostspielig werden würde. Für zwölf Folgen wurden ursprünglich 120 Mio. $ eingeplant. Aber mit den Exklusivrechten für die Musik und dergleichen explodierten die Kosten letztendlich auf rund 200 Mio. $ und damit auf 16 Mio. $ pro Episode. Zu allem Übel kam dann auch noch der mäßige Erfolg beim Publikum dazu. Das Aus für das massiv beworbene "The Get Down" kam schon nach der ersten Staffel.