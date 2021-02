"Ted 2" auf Netflix: Ein Bär mit menschlichen Problemen

Der Bär spricht Österreichisch

Somit wäre ein breites Spektrum an Emotionen abgedeckt – und kann man von einem Film mehr verlangen? Der Gehalt an Fäkalhumor ist nicht höher als in anderen zeitgenössischen US-Komödien (was man vom Hanfverbrauch vermutlich nicht sagen würde). Außerdem hört man sowieso lieber einem Teddy beim Schweinigeln zu, als beispielsweise Seth Rogen, –obwohl da der Unterschied rein äußerlich gar nicht so gravierend ist.

Alles in allem bietet uns „Ted 2“ ein bärenstarkes Sequel, mit etwas mehr Tiefgang als der erste Teil. Sogar in der speziell österreichischen Synchronfassung macht das meistens Spaß – und das will wohl was heißen!

8 von 10 bärigen Kraftausdrücken.

"Ted 2" ist ab sofort bei Netflix verfügbar.