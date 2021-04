"The Boy Next Door" auf Netflix : Stalker-Terror für J Lo

Hau-Drauf-Finale

Was als halbwegs subtiler Psychothriller beginnt, läuft immer mehr aus dem Ruder, denn der Drehbuchautor ist der Thematik offenbar nicht im geringsten gewachsen und verlässt sich in seiner Not bloß noch auf ein eingespieltes Muster - der Film gipfelt nämlich in einem jener typisch hirnlosen Hau-Drauf-Finale nach US-Geschmack, das trotz oder gerade wegen allem Gewaltaufkommen nur unfreiwillige Komik verbreitet.