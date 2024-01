Oscar-Preisträger Ben Kingsley ("Gandhi") ist in seiner neuen Kinorolle auf den ersten Blick kaum wiederzuerkennen. In "A Great Place to Call Home" trägt der 80-jährige Brite eine dichte, grau-wellige Perücke und eine große, altmodische Pilotenbrille. In dem Film von Marc Turtletaub spielt er einen etwas kauzigen Rentner, der nach einem außerirdischen Erlebnis mit zwei älteren Frauen aus der Nachbarschaft eine Schicksalsgemeinschaft bildet. Ab Freitag im Kino.