A Rainy Day in New York: Ein Woody Allen zum Fremdschämen

Gatsby (Timothée Chalamet) fährt mit seiner Freundin Ashleigh ( Elle Fanning) nach New York, um sie seiner Familie vorzustellen. Die Beiden verabreden sich in einem Cafe, in dem Ashleigh einen berühmten Regisseur für die Uni-Zeitung interviewen soll. Nachdem das Interview besser läuft als gedacht, lässt sie ihren Freund sitzen und taucht ein in eine Welt voller neurotischer Drehbuchautoren und heißblütiger Schauspieler. Während seine Freundin die New Yorker Filmwelt auf den Kopf stellt, schlendert Gatsby durch die Straßen seiner Heimatstadt und trifft auf alte Konkurrenten und verflossene Liebschaften. An einem verregneten Tag in New York werden die Weichen für das zukünftige Leben zweier junger Menschen gestellt, die sich nichts sehnlicher wünschen, als von ihrem Umfeld so akzeptiert zu werden, wie sie sind.

Klischee