"Austria2Australia" im Kino: Zwei österreichische Pedalritter radeln um die Welt

Selbstüberwindung

Die eigentliche Herausforderung lag in ihnen selber und daher merkt Dominik auch an: „ Das Schwierige an dieser Reise war nicht das Gepäck irgendwie durch die sengende Hitze der Wüste Kasachstans mitzuschleppen, sondern die vielen Vorurteile, die sich über die Jahre gebildet haben, loszuwerden.“ Immerhin sollte man hinzufügen, dass gerade diese lange Strecke durch die Steppe lebensgefährlich war: Bei fast 50 Grad eine Woche lang durchzuradlen und dann auch noch keine Essens- und Wasserreserven mehr zu haben, kann schon zum Alptraum werden. Das – womöglich tragische – Scheitern der Expedition ist mehrmals durchaus nah. Später wird sich bei einem der beiden ein Knieproblem einstellen, und ein verweigertes Einreisevisum führt zu einer Änderung der Route. Als sie dann endlich in Australien sind und „nur noch“ 6.000 km durchs sommerheiße Outback vor sich haben (was sie rekordverdächtig in den letzten 10 Filmminuten absolvieren), erweisen sich ein wochenlanger Gegenwind und aufdringliche Fliegen als besonders zermürbend.