"Brightburn": Wenn Superman ein bösartiges Alien wäre

Superman als Gruselgeschichte

Das Baby vom anderen Stern stürzt auf die Farm von Kyle ( David Denman) und Tori Breyer ( Elizabeth Banks). Die Stadt heißt Brigthburn und nicht Smallville. Doch sonst verläuft alles wie bei den Kents: Die Breyers nehmen das Baby bei sich auf und verstecken das Raumschiff, mit dem es gekommen ist, in der Scheune. Den kleinen Brandon Breyer ( Jackson A. Dunn) ziehen sie mit viel Liebe wie ihren eigenen Sohn auf der eigenen Farm groß. Er wird nie krank, aber davon abgesehen ist der Junge wie jedes andere Menschenkind. Doch in der Pubertät ändert sich bekanntlich so einiges.

Eines Nachts findet Tori ihren Sohn wie in Trance in der Scheune. Er rüttelt an einem Tor. Dahinter befindet sich das Raumschiff, in dem er zur Erde gekommen ist. Es leuchtet rot und scheint mit dem Jungen Kontakt aufzunehmen. Eigentlich sollten bei Tori und Kyle die Alarmglocken läuten. Immerhin wissen die Eltern ja, dass sie es bei ihrem Sohn nicht mit einem Menschen zu tun haben.

Von da an häufen sich die seltsamen Ereignisse. Doch die fürsorglichen Eltern versuchen die Wandlung ihres heranwachsenden Sohnes mit Liebe und Verständnis zu meistern.