"Venom" auf Amazon Prime: Superhelden-Action von der Stange

Beim Helden wird es aber nicht besser: Eddie Brock ( Tom Hardy) lebt mit seiner Verlobten Anne Weying ( Michelle Williams) glücklich in San Francisco, wo er eine eigene TV-Show hat. Obwohl er angeblich ein so toller Aufdeckungsjournalist ist, setzt er ein Interview mit Drake so dermaßen in den Sand, dass er Job und Frau verliert. Offenbar beherrscht er sein Handwerk doch nicht ganz so gut.

Schließlich bekommt er doch noch einen Insidertipp. Er kommt mit Venom in Kontakt und wird mit dem Alien-Symbionten infiziert. Zufällig passen die beiden genetisch super zusammen. Es ist zwar nicht Liebe auf den ersten Blick, aber ein paar "Ich habe einen Parasiten"-Scherze später haben die beiden schon zusammengefunden.

Der Humor des Films funktioniert noch am besten. Aber selbst da überspannt der Film den Bogen, am Schluss mit einem "Parasiten"-Witz zuviel. Sobald sich die beiden "Buddies" zusammengerauft haben, kann der Kampf gegen den bösen Elon Musk losgehen.