9 Superhelden-Filme abseits von Marvel und DC

"Hancock" ist eine Superhelden-Komödie, was vor "Guardians of the Galaxy" (2014) und "Deadpool" (2016) eher eine Seltenheit war – von Genre-Parodien wie "Die Super-Ex"(2006) abgesehen. Hancock ( Will Smith) besitzt zwar Superkräfte, aber nicht die geringste Ambition sich als Superheld zu betätigen. Er will lieber in Ruhe gelassen werden. Ganz offensichtlich hat er auch ein Alkoholproblem. Lässt er sich doch einmal zu einer Heldentat überreden, entsteht meist ein umfangreicher Kollateralschaden. Der PR-Agent Ray ( Jason Bateman) will sein Image als Superheld wieder auf Hochglanz polieren.