"Shazam": Kindlicher Superhelden-Klamauk

Das Kind im Manne

Billy Batson (Asher Angel) ist ein etwa 14-jähriger Waisenknabe in Philadelphia. Seine Mutter hat er vor Jahren in einem Vergnügungspark in der Menschenmenge verloren. Er will nicht wahrhaben, dass sie ihn zurückgelassen hat. Von seinen Pflegefamilien läuft er immer wieder weg, um nach ihr zu suchen. Billy hat gelernt auf sich selbst aufzupassen. Sein Lebensmotto: Familie braucht nur, wer sich nicht selbst helfen kann.

Diesmal kommt er zu Victor und Rosa Vasquez (Cooper Andrews und Marta Milans) und ihrer großen Pflegefamilie: Mary (Grace Fulton), Eugene (Ian Chen), Darla (Faithe Herman), Pedro (Jovan Armand) und Freddy (Jack Dylan Grazer). Mit Freddy teilt er sich ein Zimmer. Der Superhelden-Nerd wird schnell sein Kumpel. Er weiß alles über Helden im Comic und im echten Leben: Superman, Batman, Wonder Woman, Flash und Aquaman existieren wirklich. Auch wenn man es kaum glaubt: Wir befinden uns in der düsteren Welt des DC Extended Universe (DCEU), in dem auch die Filme "Justice League", "Suicide Squad", "Batman vs. Superman" und "Man of Steel" spielen. Schon eher finden sich Überschneidungen mit "Aquaman" und "Wonder Woman", denn "Shazam" will eine Fantasy-Komödie für die ganze Familie sein.