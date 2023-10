Okay, einmal Michael Douglas geht noch: Wer bei "Fair Play" eher an der eiskalt-nüchternen Finanzwelt, in der Zahlen mehr wert sind als Seelenheil, interessiert war, der darf den Kultfilm "Wall Street" freilich nicht verpassen:

Wall Street Broker Bud Fox (Charlie Sheen) versucht alles, um an die Spitze zu gelangen. Durch die Bekanntschaft mit dem enorm erfolgreichen Gordon Gekko (Douglas in seiner legendärsten Rolle) öffnet sich ihm ein Tor in die Welt der Banker und des schnellen Geldes. Um ganz oben mitspielen zu können, muss er seine alten Werte und Ideale aufgeben. Wie weit ist ein Mensch bereit zu gehen, wenn es um Reichtum und Erfolg geht? Erschreckend authentisch!

