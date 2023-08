Wer spielt in "Fair Play" mit?

“Fair Play” bringt Thriller, Erotik und Drama unter einen Hut und zeigt dabei die gefährliche Machtdynamik zwischen Geschlechtern in der Arbeitswelt auf. Das Liebespaar wird von Alden Ehrenreich und Phoebe Dynevor gespielt. Ehrenreich ist derzeit im Kino an der Seite von Robert Downey Jr. in "Oppenheimer" zu sehen und ist einer der spannendsten Shooting-Stars Hollywoods. Dynevor spielte in zahleichen Serien mit und hatte ihren großen Durchbruch als Daphne in "Bridgerton".

Der Thriller ist der Debütfilm von Chloe Domont und feierte seine Premiere auf dem Sundance Filmfestival. Nach der Premiere erhielt der Thriller fantastische Kritiken und es entstand ein Wettbieten um die Vertriebsrechte des Films, das schließlich von Netflix gewonnen wurde. Die Streamingplattform kaufte den Film für 20 Millionen Dollar, eine extrem hohe Summe für einen Film dieser Größenordnung und ein Indikator für die Qualität von Domonts Werk!