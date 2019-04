"Friedhof der Kuscheltiere": Rückkehr aus dem Grab

Ein Haus am Waldrand

Die Arzt-Familie Creed bezieht ein neues Haus im ländlichen Maine, das direkt am Waldrand gelegen ist. Es scheint eine ruhige Gegend zu sein, wenn nur nicht die Fernlaster immer direkt vorm Haus vorbeidonnern würden. Und im Wald ist es auch nicht ganz geheuer: die neunjährige Tochter der Familie sieht gleich zur Einstimmung eine seltsame Prozession, bei der Kinder mit Tiermasken einen toten Hund hinter sich herziehen. Als sie ihnen folgt, entdeckt sie eine Begräbnisstätte für Haustiere, hinter der sich eine fast unüberwindliche Barriere aus Erde und Ästen auftürmt. Was sich dahinter verbirgt, wird Vater Creed nur allzu bald erfahren, weil ihm der alte Mann aus dem Nachbarhaus ein schreckliches Geheimnis verrät, nachdem Familienkater Church (eine Kurzform für Churchill) tot im Straßengraben gefunden wurde. Noch in der darauffolgenden Nacht kehrt Church wieder heim, hat aber nun ein viel struppigeres Fell und ruppigere Umgangsformen.