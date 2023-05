Mit Botschafter Arnie: Netflix investiert in Action

Schwarzenegger feuert im Clip etwa Chris Hemsworth (39) an, dessen neuer Film "Tyler Rake: Extraction 2" am 16. Juni zu Netflix kommt. Inspiriert von "The Witcher" Henry Cavill (40) zerteilt Arnie in der Kantine ein Sandwich mit einem riesigen Schwert. Die dritte Staffel der Fantasy-Serie startet am 29. Juni.

Außerdem erwähnt werden in dem Video "Heart of Stone" (ab 11. August) mit "Wonder Woman" Gal Gadot (38) und die bereits verfügbaren Titel "The Mother" mit Jennifer Lopez (53) und "The Night Agent".