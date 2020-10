"Mein 40-jähriges Ich" auf Netflix: Rapperin auf Irrwegen

One-Woman-Show

Radha Blank fungiert hier als Hauptdarstellerin, Regisseurin und Drehbuchautorin. Eine dreifache Herausforderung, die man der Komödie leider ansieht. Die Selbstverliebtheit in ihren eigenen Stoff merkt man Blank in jeder Einstellung an. Etliche Passagen hätten ruhig am Schneidetisch aussortiert werden können, da der Dauerbeschuss mit halblustigen Pointen schnell zur Ermüdung führt. Präsentiert werden die Witze dann von Blank selber, die sich in ihren vermeintlich cleveren aber meistens viel zu manierierten Dialogen ständig über die anderen Charaktere erhebt.