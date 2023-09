Was ist denn gerade in der US-amerikanischen Serienlandschaft los? Nachdem sich Disney+ mit der frenetisch bejubelten Serie "Dopesick" und Netflix mit "Painkiller" die hiesige Pharmaindustrie auf die allzu mächtigen (und gierigen) Finger geklopft hat, folgt nun ein Streaming-Film, der dasselbe Setting vorweist:

"Pain Hustlers" mit Chris Evans und Emily Blunt in den Hauptrollen erscheint ebenfalls auf Netflix, erzählt aber anders als die beiden Serien nicht von der Opiodkrise in den USA, dafür ebenfalls von kriminellen Machenschaften eines Pharmakonzerns. Weil es sich dabei um ein Start-Up handelt, erinnert das Ganze zudem ein wenig an "WeCrashed" (mit Jared Leto und Anne Hathaway) sowie "The Dropout" (mit Amanda Seyfried).

Ob uns die Streaming-Autor:innen da etwas sagen wollen? Wie auch immer, hier ist der Teaser-Trailer zu "Pain Hustlers":