Tarantino und Philipp Marlowe lassen grüßen

Andreas Schmied hat diesmal echt große Ambitionen, was man bereits an der Erzählweise in Kapitelform erkennt, die unweigerlich sofort an Quentin Tarantino denken lässt. Es gibt auch viele Rückblenden, Szenen werden aus anderer Perspektive noch einmal wiederholt und alles kann sehr verschachtelt sein. Dass die Erzählerinnenstimme zu einer verschwundenen Figur gehört, sorgt ebenfalls von Beginn an für Erstaunen. Vor allem die Tonlage ist wesentlich düsterer als erwartet und entfernt sich so weit wie möglich von der anfangs genannten bayrischen Kultkrimi-Reihe.

Ein richtiger Graz-Film ist es hingegen aber auch nicht und wer sich massigen Lokalkolorit erwartet, wird enttäuscht sein – höchstens ein paar Stadtansichten aus der Vogelperspektive sind dabei, doch keine fremdenverkehrstauglichen Motive, denn ein Wohnwagen, der auf einem Steinbruch steht, kann bestimmt nicht dafür gelten.