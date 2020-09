"Spring – Love is a Monster" auf Amazon: Wohin die Liebe führt

"Spring" ist aber auch in dieser eindeutigen Kategorie sehr speziell, weil es sich eher um einen monströsen Liebesfilm als um einen romantischen Monsterfilm handelt. Im Mittelpunkt steht der junge US-Amerikaner Evan (Lou Taylor Pucci), der für die Pflege seiner krebskranken Mutter sein Studium sausen hat lassen. Als er nach ihrem Tod in einer Bar angestänkert wird, gehen die Nerven mit ihm durch. Das bringt ihm eine Anzeige wegen Körperverletzung ein. Um Gras über die Sache wachsen zu lassen, macht er einen Trip ins Ausland. Italien kommt ihm in den Sinn. Dort zieht er als Rucksacktourist durch die Gegend. Als ihm das Geld ausgeht, heuert er in einem verschlafenen Dorf irgendwo an der malerischen Küste Apuliens als Hilfe für einen alten, verwitweten Olivenbauern an. Bald lernt er die hübsche italienische Studentin Louise (Nadia Hilker) kennen.