Wie gut oder schlecht ist "Tatort: Game Over"?

Der Krimi des Heidelberger Regisseurs Lancelot von Naso (47) ist spannend, atmosphärisch inszeniert, gewitzt geschnitten und sehr gut besetzt. Außerdem ist für alle, die bisher nicht so viel mit Gaming-Turnieren am Hut hatten, der Einblick in diese Szene interessant. Chats, Cheats, Bitcoins, Spielsucht und Co. inklusive. Oder um die Turnier-Veranstaltung in der Messehalle mit Leitmayrs Worten zu beschreiben: "Leute, die Leuten dabei zuschauen, wie sie auf Bildschirme schauen." Und auch Batic fehlt der nötige Ernst, wenn er auf Leitmayrs Frage "Ich dachte Counterstrike ist out" und Kallis Antwort "Das ist ein Klassiker" trocken sagt: "Bananasplit auch".

Zur fabelhaften Besetzung gehören obendrein die Episodenstars Lea van Acken (24) als undurchsichtige Verena Hetsch in der typisch münchnerisch überteuerten Wohnung. Bekannt wurde sie in der Titelrolle des Kinofilms "Das Tagebuch der Anne Frank" (2016). Schauspieler Jan Bülow (26) verkörpert den gereizten Torben Seufert. Wer das gelungene Udo-Lindenberg-Biopic "Lindenberg! Mach dein Ding" (2020) gesehen hat, kennt ihn aus der Titelrolle. Oliver Wnuk wurde mit der TV-Serie "Stromberg" (2004-2012) zum Kultstar. Und auch die Krankenschwester dürfte vielen bekannt vorkommen. Schauspielerin Katrin Filzen (47) wurde mit ihren Rollen in "Marienhof" (1995-2004) und "Lotta in Love" (2006/2007) zum Serienstar.