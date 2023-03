Harte Ermittlungen statt Psycho-Studie

True-Crime-Fans werden wissen, wer hinter den Morden steckt, verraten soll der Name an dieser Stelle natürlich trotzdem nicht werden. LiebhaberInnen des Genres wissen wahrscheinlich auch, dass "Boston Strangler" nicht die erste Hollywood-Produktion ist, die sich der brutalen Bostoner-Mordserie in den 60er-Jahren annimmt.

Die bekannteste ist sicherlich der (fast) gleichnamige Film "The Boston Strangler" (deutscher Titel: "Der Frauenmörder von Boston"), der bereits 1968 – also nur einige Jahren nach den Taten, die die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzte – erschien und der Tony Curtis in der Rolle des Mörders eine Golden-Globe-Nominierung bescherte. Henry Fonda war auch mit von der Partie.