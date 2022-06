Waititi hat auch bereits bekannt gegeben, dass sich Thor in "Love and Thunder" in einer Art Midlife-Crisis und somit einer Sinnkrise befindet. Das wäre eine durchaus gute Storyline, um Thor abtreten zu lassen, ohne ihn das Zeitliche segnen zu lassen – was für solch einen ikonischen MCU-Charakter abseits von Epen wie "Endgame" tatsächlich etwas enttäuschend und antiklimaktisch wäre.

Vielleicht also erleben wir einen Thor, der sich im Rahmen eines Selbstfindungstrips eine neue Rolle in seinem mehrere tausend Jahre altem Dasein zuschreibt und bereit ist, die große Bühne jemand anderem zu überlassen. Den Thron von Asgard hat er immerhin bereits Valkyrie (Tessa Thompson) überlassen – und den göttlichen Hammer dürfte zukünftig eben Jane Foster schwingen. Auch in der Welt von Thor ist die Zukunft weiblich.