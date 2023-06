"Wann ist endlich Schluss?"

Hemsworth kommentierte das so: "Ich wusste nicht, ob ich das bis zum Ende durchstehe. Es war so ähnlich wie bei einem Boxkampf, wo man sich verzweifelt fragt: Wann ist die Runde vorbei? Hier lautete die Frage: Wann rufen sie denn endlich Cut?" Noch dazu machte die Art des Filmens den Einsatz eines Stunt-Doubles unmöglich.

"Wenn so ein Take vorüber ist, schnappst du nach Luft wie noch nie zuvor in deinem Leben und alle Beteiligten fallen auf ihre Knie. Wenn ich danach heimgekommen bin, ging's direkt in eine Wanne mit Eiswürfeln, in die Sauna und zur Physio. Danach hab ich ein paar entzündungshemmende Tabletten eingeworfen und musste gleich wieder weitermachen."

Dennoch hat sich Hemworth durch eine derartige Erfahrung nicht abschrecken lassen, sondern würde eine solche Szene gerne auch als Thor in einem künftigen Marvel-Film unterbringen.