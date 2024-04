Netflix sichert sich Kardashian-Projekt "Calabasas"

Wie das Magazin "Deadline" berichtet, gelang der Ex-Frau von Skandal-Rapper Kanye West (46) nun ein weiterer Deal mit Netflix, bei dem sie voraussichtlich allerdings nur als Produzentin ihre Finger im Spiel haben wird. Bei dem Projekt handelt es sich um eine Serie mit dem Titel "Calabasas", für die das Buch "If You Lived Here You'd Be Famous by Now" der Autorin Via Bleidner adaptiert wird. Dem Bericht zufolge dreht sich die Geschichte um eine wohlbehütete katholische Schülerin, die bei ihrem Wechsel an die Calabasas High in unbekanntes Promi-Terrain gerät.

Neben Kardashian sind in das Serien-Projekt zudem die Schauspielerin Emma Roberts (33, "American Horror Story") und die Autorin I. Marlene King (61) involviert. Letztere ist Serienschöpferin der Kultserie "Pretty Little Liars", und soll auch bei der potenziellen Serie "Calabasas" als Showrunnerin fungieren. In dem titelgebenden Calabasas, einem bei wohlhabenden Super-Promis beliebten Städtchen vor den Toren von Los Angeles, residiert auch der größte Teil des Kardashian-Clans. Mit dem Leben in diesem Refugium der Schönen und Reichen kennt sich Kim Kardashian daher bestens aus.