"The Abandons" auf Netflix: "Yellowstone"-Konkurrenz mit "GoT"-Star

Die beeindruckende Besetzung von "The Abandons"

Kurt Stutter hat mit knallharten Serien wie "Sons of Anarchy", dessen Spin-off "Mayans M.C." und "The Shield: Gesetz der Gewalt" bewiesen, dass er als Drehbuchautor und Produzent epische Geschichten mit gewaltiger Action und skrupellosen Figuren erzählen kann, die die große Masse begeistert. Er wird hinter "The Abandons" stehen.

Bei wem das noch nicht für einen erhöhten Herzschlag sorgt, dem tischen wir noch Lena Headey (Cersei Lannister aus "Game of Thrones") und Gillian Anderson auf. Wenn ihre Rollen in der Netflix-Serie nur halb so taff werden, wie Cersei Lannister, Dana Scully und Co., kann "The Abandons" doch nur großartig werden, oder?

Das Projekt markiert bereits die vierte Zusammenarbeit von Anderson und Netflix nach ihrer Rolle als Margaret Thatcher in "The Crown", Otis' Mutter in "Sex Education" und dem noch kommenden Film zu Prinz Andrews BBC-Interview "Scoop". Ihre Rolle ist die Matriarchin Constance Van Ness, die das Minenvermögen ihres Ehemanns geerbt und seitdem verdoppelt hat. Trotz einiger Vorbehalte gegenüber Frauen im Ort, schafft sie sich durch Geld, Charme und Skrupellosigkeit wertvolle Kontakte. Macht, Wohlstand und der soziale Stand ihrer Nachkommen sind für sie alles. Klingt etwas nach Beth aus "Yellowstone".