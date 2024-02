Wer ist Elsbeth Tascioni?

Elsbeth Tascioni tauchte zum ersten Mal in der Auftaktstaffel von "The Good Wife" auf. Durch ihren einzigartigen Denkansatz und einer schrulligen Persönlichkeit brachte sie eine erfrischende Dynamik in die sonst sehr dramatische Serie.

Auch wenn sie in der Anwaltsserie nur 13 Auftritte absolvierte, blieb sie Zuschauer:innen und Kritiker:innen doch so nachhaltig im Gedächtnis, dass Carrie Preston 2013 mit dem Emmy als "Outstanding Guest Actress in a Drama Series" ausgezeichnet und 2016 in der Kategorie erneut nominiert wurde. In "The Good Fight" war Elsbeth Tascioni dann fünfmal zu sehen, Carrie Preston führte in dem Ableger sogar zweimal Regie.