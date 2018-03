Im neuen Trailer für "Avengers: Infinity War" treffen die Avengers auf die Guardians of the Galaxy. Und auch sonst tummeln sich einige Marvel-Helden in der Vorschau auf das größte Team-Up in der zehnjährigen Geschichte des Marvel Cinematic Universe (MCU). Am 26. April kommt es im Kino zum großen Showdown, wenn der galaktische Mega-Bösewicht Thanos die Erde angreift, um sich die "Infinity Stones" zu holen.

Offizieller 2. Trailer (Deutsch) für "Avengers: Infinity War":

Offizieller 2. Trailer (Englisch) für "Avengers: Infinity War":