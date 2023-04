"2001: Odyssee im Weltraum" wird 55: Quantensprung des Sci-Fi-Films

Daneben weiß auch Kubricks innovativer Einsatz der Filmmusik in "2001" zu begeistern. Der Legende nach verwarf der Meister-Regisseur einen bereits fertiggestellten Score des Komponisten Alex North (1910-1991), und setzte stattdessen auf eine Reihe klassischer Musikstücke wie etwa das Nietzsche-inspirierte "Also sprach Zarathustra" von Richard Strauss (1864-1949), das gleich drei Mal in "2001" erklingt.

Nachfolgende Generationen von Filmemachern nahmen diesen für damalige Zeiten äußerst originellen Einsatz von bereits veröffentlichten Stücken als Filmmusik auf. So ließ etwa Francis Ford Coppola (83) in "Apocalypse Now" nicht nur Richard Wagners (1813-1883) "Walkürenritt" erklingen, sondern auch gleich noch "The End" von den Doors. Und auch aus den Filmen Quentin Tarantinos (60) ist ein ähnlicher Einsatz bekannter Musikstücke als Filmmusik nicht wegzudenken.