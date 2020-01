2020 mit Spannung erwartete Kino-Highlights: Thriller & Horror

Kinostart: 19. März 2020

DIE BESESSENEN

"The Turning", so der Originaltitel, ist eine Spukhausgeschichte, die auf dem Roman "The Turn of the Screw" von Henry James basiert: Das Kindermädchen Kate (Mackenzie Davis) kümmert sich im abgelegenen Anwesen Bly Manor um die Waisen Miles (Finn Wolfhard) und Flora (Brooklynn Prince). Derselbe Roman dient übrigens auch als Vorlage der zweiten Staffel der Netflix-Serie "Spuk in Hill House".