2020 mit Spannung erwartete Kino-Highlights: Superhelden

Kinostart: 30. Juli 2020

VENOM 2

Nach dem kommerziellen Erfolg des ersten Teils, war die Fortsetzung von "Venom" nur eine Frage der Zeit. Der Film mit Tom Hardy als populärer Spider-Man-Schurke dürfte auch wesentlich dazu beigetragen haben, dass Sony Pictures die Zusammenarbeit mit Marvel beenden und ein eigenes Cinematic Spiderverse aufbauen will. Einen Trailer für die "Venom"-Fortsetzung gibt es noch nicht.

US-Kinostart: 2. Oktober 2020

THE ETERNALS

"The Eternals" ist wohl der mit größter Spannung erwartete Marvel-Film in diesem Jahr. Denn mit den gottähnlichen Außerirdischen, zu denen auch Thanos gehörte, werden neue Charaktere ins Marvel Cinematic Universe (MCU) eingeführt. Marvel-Mastermind Kevin Feige hat betont, dass es sich bei "The Eternals" um eine monumentale Space-Opera handeln wird, die mehrere Jahrtausende umfasst. Der Film wird wohl auch einen ersten Eindruck von der Richtung bieten, in die es in der Phase 4 des MCU gehen wird. Mit dabei sind Salma Hayek als Ajak, Angelina Jolie als Thena, Richard Madden ("Bodyguard") als Ikaris, Gemma Chan als Sersi und Kit Harington ("Game of Thrones") als Dane Whitman, auch bekannt als Black Knight. Einen Trailer gibt es für "The Eternals" noch nicht.

Kinostart: 5. November 2020