2020 mit Spannung erwartete Kino-Highlights: Action, Fantasy & Sci-Fi

Kinostart: 8. April 2020

TOP GUN: MAVERICK

Nach 34 Jahren schlüpft Tom Cruise noch einmal in die Rolle, die seine Karriere so richtig abheben ließ: Pete „Maverick“ Mitchell, das ehemalige Flieger-Ass, ist noch immer Fluglehrer an der als "Top Gun" bekannten Elite-Jagdflugakademie der US Navy. Eine steile Karriere hat er aber nicht hingelegt, was ihn aber auch nicht wirklich zu stören scheint.

Trotz der durchaus berechtigten Frage, wozu ein Kultfilm wie "Top Gun" nach so langer Zeit eine Fortsetzung braucht, sind wir gespannt, ob das Sequel wieder ordentlich durchstartet.