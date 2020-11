30 Jahre "Kevin - Allein zu Haus"

"Kevin - Allein zu Haus" mit Macaulay Culkin als kleiner Junge, der von seiner Familie bei der Abreise in den Weihnachtsurlaub zuhause vergessen wird, ist ein Klassiker. Vor 30 Jahren kam die Weihnachtskomödie für die ganze Familie erstmals in die US-Kinos. Damals dauerte es noch ein wenig länger bis zum deutschsprachigen Kinostart, der zuerst in der deutschsprachigen Schweiz am 19. Dezember 1990 stattfand. Deutschland folgte erst nach den Weihnachtsfeiertagen am 17. Jänner 1991, ebenso Österreich am 18. Jänner 1991.

Seitdem steht der Weihnachtsklassiker regelmäßig auf dem Weihnachtsprogramm zahlreicher TV-Sender, auch 2020 wird "Kevin - Allein zu Haus" am 24. Dezember um 20.15 Uhr von Sat.1 ausgestrahlt. "Was wäre Weihnachten in Sat.1 ohne den Kultfilm 'Kevin - Allein zu Haus'?", sagt eine Sendersprecherin. "Seit 2012 zeigen wir jedes Jahr Macaulay Culkin an Heiligabend. Lediglich 2013 hat Sat.1 an Weihnachten eine einmalige Pause eingelegt, was bei unseren Zuschauern gar nicht gut ankam. Dieses Jahr erwärmt Kevin zum siebten Mal in Folge die Herzen der Zuschauer."