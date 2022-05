Laura ist sexsüchtig und schwanger

Beispielsweise ist Laura im zweiten Roman immer noch schwanger (was sie sich immer wieder in Erinnerung rufen muss!) und verliert erst am Ende, als sie angeschossen wird, ihr ungeborenes Baby. Im Film ist dieser Plot schon im ersten Teil verwurstet worden, im Sequel geht es (halbwegs) nur noch um die Nachwirkungen dieses (eigentlich) traumatischen Erlebnisses.

Weshalb auch das Weihnachtsgeschenk von Laura an Massimo ganz anders ausfällt – und das ist wohl der einzige Punkt, bei dem Netflix im Vergleich zum Roman den more kinky Weg wählte: Während im Film Laura Massimo Sex schenkt (ja, genau!), verrät sie ihm im Buch, dass die beiden einen Jungen bekommen würden. Alle zusammen: Oooooohhhh!

Zudem versucht Laura, ihre ehemalige Alkoholsucht mit einer anderen Sucht zu bekämpfen – natürlich Sex. Dementsprechend oft geht's auch zur Sache, was man vom Film (leider) nicht behaupten kann. Anstrengend oberflächlich ist die Gute aber auf Papier sowie am Bildschirm.