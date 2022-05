"365 Days: Dieser Tag": Der schlechteste Netflix-Film ever?

Alles Skandalöse wurde gestrichen

Im Gegensatz zum ersten Teil hat Netflix das Sequel nun aber selbst produziert – und dabei wie gewohnt auf sein Image geachtet, was dem Franchise jeglichen Spaß und jegliche Schärfe genommen hat. Die Sexszenen sind zwar immer noch reichlich vorhanden (bereits in Minute Drei geht's zur Sache und so geht's auch die nächsten 20 Minuten weiter), aber das Prickelnde ist einem Gähnen gewichen, scharf ist hier höchstens noch die Bildauflösung.

Das aufregende Spiel mit der Dominanz wurde beinahe vollends gestrichen und musste der Romantik weichen, was für ein Softporno-Samstagnacht-Filmchen der Todesstoß ist. Authentisch ist hier auch nichts mehr, in einer Szene ist sogar recht deutlich, dass das biologisch gar nicht möglich ist, was Massimo und Laura hier treiben. Die uns schlaflos machende Frage aus Teil Eins, ob der Sex im Film echt ist, stellt sich nicht mehr. Die Szenen sind (großteils) kurz, lieblos und nicht der Rede wert.

Dank der hauseigenen Produktion darf Laura zwecks "female empowerment"-Message (die gründlich nach hinten losgeht) aber etwas eigenständiger agieren als in Teil Eins sowie immerhin an zwei Stellen des Films erwähnen, dass die Story, die "365 Tage" erzählt, sehr problematisch ist, wegen Entführung, Missbrauch und so weiter. Diese Meta-Ebene mag einem zwar ein Lächeln abringen, trägt aber rein gar nichts zur Tiefe der Story oder der Figuren bei.