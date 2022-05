"365 Tage" sorgte 2020 für reichlich Aufregung und lenkte uns zumindest für geraume Zeit von der damals besonders schwierigen Pandemie-Zeit ab.

Nicht nur, dass der Film eine Liebesbeziehung zwischen einem Entführungs- sowie Vergewaltigungsopfer und dem Täter in den Fokus stellte und somit vollkommen unreflektiert physische und psychische Gewalt verharmlose sowie auch romantisierte – vor allem die zahlreichen freizügigen und sehr authentischen Sexszenen zwischen den HaupdarstellerInnen Michele Morrone und Anna Maria Sieklucka sorgten für Gesprächsstoff und ließen das Gerücht aufkommen, dass die beiden vor der Kamera tatsächlich Sex miteinander hatten.

Sprich: Das, was wir im Film zu sehen bekamen, sei echt und nicht nur geschauspielert. Morrone dementierte zwar in einer damaligen IG-Live-Story, aber viele Fans sind (dank Zooms bei gewissen Szenen und sorgsamer Recherche) überzeugt davon: Alles echt in "365 Tage"!