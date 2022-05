Fans sind unzufrieden mit dem Ende

Bleibt abzuwarten, ob Netflix diesem (verqueren) Happy End treu bleibt, denn durchforstet man die Kommentare auf Amazon, wird schnell deutlich: Die LeserInnen sind alles andere als zufrieden mit dem Abschluss der Liebes-Sex-Story und halten ziemlich wenig davon, dass Laura Massimo in den Wind geschossen hat. Klar, der ist schließlich der Traummann schlechthin.

Sogar von "purer Enttäuschung" ist bei einer Leserin die Rede, die anmerkt, dass die Handlung allzu realitätsfern und an den Haaren herbeigezogen ist. Wir meinen dazu: Also more of the same old!



