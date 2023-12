Lady Diana als Hackerin mit pinken Haaren, die in ihrer Freizeit Mordfälle löst: Das ist Emma Corrins neue Rolle. In "A Murder at the End of the World" wird sie zu einem höchst exklusiven Retreat mit den besten und kreativsten Erfinder:innen der Welt eingeladen, das "am Ende der Welt", also in Island, stattfindet. Nachdem sie dort auf ihre Jugendliebe trifft und diese plötzlich stirbt, fängt die junge Frau an zu ermitteln – und gerät dabei selbst in Lebensgefahr.

Wir verraten euch, wie die Murder-Mystery-Serie endet und beantworten euch die drängendsten Fragen – darunter: "Wer ist denn nun der:die Mörder:in?".