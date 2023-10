Hintergründe zur Serie

"A Murder at the End of the World" wurde von Brit Marling und Zal Batmanglij entwickelt und inszeniert. Marling und Batmanglij sind neben Andrea Sperling ("Transparent"), Melanie Marnich und Nicki Paluga auch ausführende Produzent:innen. Die siebenteilige Serie wird von FX Productions produziert und wurde in Island sowie in New Jersey und Utah gedreht. Zum Start werden die ersten beiden Episoden veröffentlicht, gefolgt von einer neuen Episode pro Woche.