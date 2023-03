"A Tourist's Guide to Love"-Trailer: Vietnam und Liebe auf Netflix

Worum geht's in "A Tourist's Guide to Love"?

Nach einer unerwarteten Trennung nimmt eine Tourismusmanagerin (Rachael Leigh Cook) einen Auftrag an, um in Vietnam verdeckt mehr über die dortige Tourismusbranche zu erfahren. Als sie und ihr vietnamesischer Reiseleiter (Scott Ly) beschließen, die Route des Reisebusses zu ändern, um das Leben und die Liebe abseits ausgetretener Pfade zu erkunden, gerät sie in ein höchst romantisches Abenteuer.

Es scheint, als ob asiatische Darsteller:innen endlich mehr Raum im Mainstream erhalten. Nach dem Hit "Crazy Rich Asians" 2018 hat es fünf Jahre und einen absoluten Oscar-Erfolg, "Everything Everywhere all at Once", gebraucht, um mehr Asiat:innen und ihre Kultur in den Fokus von Netflix-Erzählungen zu stellen. Das ist eine wundervolle Entwicklung. Inwiefern "A Tourist's Guide to Love" die Kultur Vietnams richtig beleuchtet, müssen Expert:innen entscheiden. Inhaltlich (akkurate) Repräsentierung ist natürlich genauso wichtig, wie asiatische Schauspieler:innen auf der großen Leinwand zu sehen.