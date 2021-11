Folge 3

Die neue Eva Sandy verzaubert gleich zwei Adams: Denny Heidrich und Collins Egege. Und genau das wird für Dennys zugeteilte Eva Lisa zum Verhängnis – die Männer entscheiden, dass sie den Garten Eden verlassen muss. Die verbliebenen KandidatInnen sind daher Giselle, Anna, Giuliana, Jasmin, Paula, Sandy, Denny, Sergio, Collins, Sasha und Jay.

Folge 2

"Ihr habt die richtige Entscheidung getroffen", sagt Falko Ochsenknecht zu seinem Rauswurf, den er sich zuvor bereits gewünscht hatte. Außer Falko fliegt in der ersten Entscheidungsnacht auch Marcus "Kocki" aus "Adam sucht Eva". Im Nachhinein bot Teilnehmer Sasha an, freiwillig zu gehen, damit Marcus bleiben kann, was die Regeln der Show aber nicht zuließen. Somit sind noch Giselle, Lisa, Anna, Giuliana, Jasmin, Sasha und Jay in der Show dabei.