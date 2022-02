Ein Arbeitstag wie jeder andere auch

Josephines Co-Sar Hero Fiennes-Tiffin blickt auf die Drehs der Sexszenen in "After Passion" ähnlich nüchtern und vor allem überaus professionell zurück. In einem Promo-Interview (ebenfalls aus 2019) sagte er: "Jeder/Jede im Raum versucht einfach, einen professionellen Job zu erledigen. Es ist nicht so glamourös oder merkwürdig, wie man vielleicht denkt, einfach nur ein weiterer Tag im Büro."

Sexszenen seien für Hero Teil der Arbeit eines Schauspielers und nicht so viel anders als andere emotionale Szenen, in die er sich hineinfühlen muss, so der heute 24-Jährige.

"After Passion" ist auf Amazon Prime Video zu sehen, aber nicht im Abo enthalten. Hier geht's zum Film!