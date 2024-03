"After the Hunt": Julia Roberts in Thriller von Luca Guadagnino

"Challengers" von Guadagnino startet bald im Kino

"Pretty Woman"-Star Roberts war zuletzt in dem Endzeit-Thriller "Leave The World Behind" (2023) beim Streamingdienst Netflix zu sehen. Guadagnino war zuvor etwa mit den Dramen "Call Me by Your Name" und "Bones and All" mit Timothée Chalamet in den Hauptrollen erfolgreich. Seine Dreiecksgeschichte "Challengers" mit Zendaya, Josh O'Connor und Mike Faist, die aufgrund des Hollywood-Streiks vergangenes Jahr nicht beim Filmfest in Venedig zu sehen war, soll Ende April in die Kinos kommen.

Über den möglichen Drehstart von "After the Hunt" und die weitere Besetzung wurde zunächst nichts bekannt.