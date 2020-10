"American Gods": Trailer und vager Starttermin der 3. Staffel

Wer kann sich noch an "American Gods" erinnern? Die Mystery-Serie nach einer Romanvorlage des Comic-Autors Neil Gaiman startete vielversprechend und vielbeachtet in die erste Staffel. Leider verzettelten sich die Produzenten dann in ein ungesundes Hickhack zwischen Showrunner Bryan Fuller und einigen Schauspielern. Das führte zu einer recht langen Pause zwischen der ersten und der zweiten Staffel. Nun hat Amazon Prime Video im Rahmen der New York Comic Con den Trailer der dritten Staffel präsentiert, die Anfang 2021 starten soll.