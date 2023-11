"American Sports Story": "Tribute von Panem"-Star in "AHS"-Spin-off

"Tribute von Panem"-Star als Aaron Hernandez

Josh Andrés Rivera spielte zuerst in Steven Spielbergs Musical "West Side Story" die Rolle von Chino. Als nächstes ist der Schauspieler im "Die Tribute von Panem"-Spin-off "The Ballad of Songbirds and Snakes" zu sehen. Danach wurde er für die Rolle von Aaron Hernandez in "American Sports Story" gewonnen. Es scheint beinahe so, als ob seine Karriere gar nicht zu bremsen wäre. Sprich: Den Namen Josh Andrés Rivera sollte man sich auf jeden Fall merken.

An seiner Seite ist Patrick Schwarzenegger, der bereits in der Ryan-Murphy-Serie "Scream Queens" eine Rolle übernommen hat und zurzeit im "The Boys"-Spin-off "Gen V" mitspielt. Schwarzenegger wird als Tim Tebow, ein Football-Kollegen von Hernandez, zu sehen sein. Lindsay Mendez wird Tanya Singleton verkörpern – eine Cousine von Hernandez, die zur Mutterfigur für ihn wurde. Das berichtet "Deadline".