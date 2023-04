Während im deutschsprachigen Raum am 19. April die elfte Staffel der kultigen Grusel-Serie "American Horror Story" auf Disney+ startet (diesmal mit dem Untertitel: "New York City", was die Frage nach dem Schauplatz erübrigt), laufen in den USA die Vorbereitungen auf Season 12 bereits auf Hochtouren.

Wie immer lässt uns Marketing-Genie Ryan Murphy (der kreative Kopf hinter "AHS") das Wasser im Mund zusammenlaufen, wenn er Infos über das, was uns erwarten wird, nur tröpfchenweise veröffentlicht – und gerade immer so viel, dass man zugleich mehr weiß und nichts weiß. Zumindest bei Staffel 12 geht's aber mit etwas Handfestem los, denn zwei der Hauptrollen wurden nun via Social Media bekanntgegeben: