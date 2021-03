Amy Winehouse: Neue Doku zum 10. Todestag

Mit dem Album "Back to Black" sowie dem Song "Rehab" hatte sie weltweite Erfolge gefeiert. "Amy Winehouse: 10 Years On", so der Titel des Projekts, wurde von BBC Two und BBC Music in Auftrag gegeben und soll aus der Sicht von Janis Winehouse, der Mutter der Künstlerin, erzählt werden.

Diese leidet an Multipler Sklerose und wollte der BBC zufolge ihre Erinnerungen teilen. So wird sie als Person beschrieben, "die Amy sehr nahe stand, von der wir noch viel zu hören haben und deren Version von Ereignissen sich oft unterscheidet von den Narrativen, die wir bereits kennen".