Paul Mescal und Andrew Scott sind heutzutage nicht mehr aus der Film- und Serienwelt wegzudenken. An den zwei Iren führt schlichtweg kein Weg vorbei, wenn man ein qualitatives Seherlebnis haben möchte. Bevor Mescal in "Gladiator 2" zu sehen sein wird und Scott in "Ripley" faszinierte, standen die beiden zusammen in "All of Us Strangers" vor der Kamera.

Das großartig einfühlsame Drama, von vielen gar als "bester Film des Jahres 2023" gefeiert, erscheint bald auf Disney+. Damit ist das Duo auf den drei wichtigsten Streamingdiensten vertreten: Netflix (Scott in "Ripley" & "Sherlock"), Disney+ und Prime Video (Mescal in "Enemy").