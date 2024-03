Dass Zac Efron das Konzept von Bromance äußerst ernst nimmt, erkennt man an seiner Filmographie – "Für immer Single?", "We are your friends", "Mike and Dave Need Wedding Dates", "Bad Neighbours" und (im wahrsten Sinne) "The Iron Claw" sind nur einige (!) Beispiele dafür. Sein neuester Streifen "Ricky Stanicky" auf Prime Video reiht sich mühelos in dieses Subgenre ein – und es ist schön zu sehen, dass sich manchmal die vom Drehbuch vorgeschriebene Männerfreundschaften auch ins echte Leben überträgt.