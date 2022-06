"Anything's Possible"-Trailer zu Billy Porters Regie-Debüt ist da

Kleiner Film mit großer Wirkung

Der Film basiert auf einem Reddit-Beitrag über eine queere Liebesgeschichte, die viral ging und das Netz begeisterte. Im krassen Gegensatz zu vielen anderen Filmen mit queerem Fokus, hat sich Porter bewusst dazu entschlossen, mit "Anything's Possible" (Arbeitstitel: "What If") eine Komödie zu drehen, die zwar wichtige Themen wie queere Identität anspricht, aber sehr leichtfüßig daherkommt und vor allem eine positive Message übermitteln soll.

"Es ist eine anspruchsvolle Geschichte. Es ist fast wie ein Märchen", sagt er im Interview mit "Variety". "Es ist ein Blick darauf, was wir sein können. Das ist es, was wir als KünstlerInnen tun müssen – einen Blick darauf zu werfen, was wir sein können und was wir sein sollten.“