Die 10 besten queeren Filme und Serien auf Disney+:

Victor ist frisch umgezogen, muss die üblichen Herausforderungen der High School durchstehen und hat im Elternhaus Probleme. Daneben ist er sich seiner sexuellen Orientierung noch nicht ganz sicher – oder ist er vielleicht nur noch nicht bereit, sie sich einzugestehen?

"Love, Victor" ist das zuckersüße Serien-Spin-Off der queeren Rom-Com "Love, Simon" und genauso wie das Original eine herzerwärmende Ode an die Menschlichkeit in all ihren Farbpaletten. Hier schlägt das Herz am rechten Fleck. Die dritte und finale Season startet am 15. Juni. Taschentücher bereithalten!

Hier geht's direkt zur Serie!