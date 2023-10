Durch eisernes Training und Hartnäckigkeit wurde Jean-Claude Van Damme in den 1980er-Jahren zum Hollywood-Star. Doch am Höhepunkt seiner Popularität stürzte der Belgier beruflich ab. Der Film "Jean-Claude Van Damme: Karate-Diva" beleuchtet den Werdegang und die Karriere des heute 62-Jährigen, der zu seinen erfolgreichsten Zeiten "The Muscles From Brussels" (Die Muskeln aus Brüssel) genannt wurde. Der Sender Arte strahlt die neue Dokumentation am Freitag um 21.45 Uhr aus.

Als Jean-Claude Camille François Van Varenberg kam der Schauspieler im Jahr 1960 im Brüsseler Stadtteil Berchem-Sainte-Agathe zur Welt. Sein Vater schickt ihn in die Karateschule von Claude Goetz, der "einen Mann aus ihm machen" sollte. Van Damme sei schüchtern und hässlich gewesen, berichtet Goetz uncharmant. Doch unter dem kantigen Coach wird aus dem jungen Jean-Claude ein stolzer Athlet, der nebenbei auch noch Ballett-Training nimmt. Offensichtlich fehlte nicht viel und er hätte als Tänzer Karriere gemacht.